На Львівщині ліквідовано дві незаконні АЗС Суспільство | 17-12-2019, 13:13 0 97







Співробітники податкової міліції Львівської області у грудні 2019 року припинили незаконну діяльність двох АЗС.



В рамках проведення операції «Акциз − 2019» було задокументовано незаконну діяльність двох АЗС на території Львівської області, населених пунктів м. Червоноград та с. Добрячин, Сокальського району, через які здійснювалась реалізація дизпалива без відповідних дозвільних документів.



За результатами проведених заходів описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів, дизельне паливо орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень.



Щодо правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Матеріали адміністративних правопорушень скеровано у відповідні територіальні суди.