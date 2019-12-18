До бюджетів усіх рівнів платники податків на Львівщині сплатили 141,5 мільйона гривень екологічного податку Суспільство | 17-12-2019, 13:14 0 93







Платники податків Львівщини протягом січня-листопада 2019 року сплатили до загального фонду Державного бюджету України 77,7 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – 25,6 млн. грн.), що на 18,6 млн. грн., або на 31,5 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом торік (за 11 місяців 2018 року – 59,1 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Протягом січня-листопада 2019 року платники податків області сплатили до місцевих бюджетів 63,8 млн. грн. екологічного податку, що на 3,1 млн. грн., або на 5,1 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року (у січні-листопаді 2018 року – 60,7 млн. гривень).



У листопаді 2019 року до державного бюджету від Львівщини надійшло 18,7 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – 7,4 млн. грн.), що на 5,8 млн. грн., або на 45,0 відс. більше порівнюючи з тим самим місяцем торік (у листопаді 2018 року – 12,9 млн. гривень).



До місцевих бюджетів Львівщини у листопаді 2019 року надійшло 13,8 млн. грн. екологічного податку, що на 2,0 млн. грн., або на 12,8 відс. менше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (у листопаді 2018 року – 15,8 млн. гривень).