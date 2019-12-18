Електронний сервіс від ДПС – «ЗІР» – консультує платників Суспільство | 17-12-2019, 14:18 0 129

Кожен платник податків в режимі online може дізнатися офіційну позицію ДПС з найактуальніших питань оподаткування – інформують у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) сучасний та зручний електронний сервіс, що постійно систематизується для оптимального сприйняття та актуалізується відповідно до потреб платників. Інформаційне наповнення ЗІР здійснюється на підставі функціональних повноважень ДПС, з урахуванням результатів всебічного аналізу інформації про потреби клієнтів, які звертаються до Контакт-центру (щорічно понад 1 млн звернень) та з метою мінімізації витрат часу представників бізнесу на спілкування з державою.

ЗІР наповнюється інформацією, яка містить загальну позицію ДПС із застосуванням норм податкового, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, без врахування особливостей конкретного платника податків та специфіки конкретних ситуацій та не є податковою консультацією в розумінні глави 3 «Податкова консультація» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і не спричиняє правових наслідків, передбачених ст. 53 Кодексу.

Функціонал ресурсу забезпечує можливість пошуку інформації по певному податку, напряму діяльності, в т.ч. з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише по запитаннях-відповідях, розміщених в Базі знань, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані з використання Бази знань, назвах нормативних та інформаційних документів, а в перспективі запровадження інтерактивних посилань на взаємопов’язані документи.

Цим сервісом можуть скористуватися не лише досвідчені фахівці бухгалтерських та фінансових служб підприємств, а й підприємці-початківці.

Також сервіс має «Податковий календар».

Нагадуємо, що ЗІР розміщений на офіційному веб-порталі ДПС за посиланням: «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», або за електронною адресою: http://zir.tax.gov.ua/.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

