Вихованці дитячих будинків та інтернатів позмагались з футзалу Суспільство | 17-12-2019, 14:19 0 110

16 грудня у палаці спорту “Галичина” відбувся благодійний турнір “Даруймо радість дітям” серед дітей соціально незахищених категорій та сиріт.Участь у турнірі взяли 5 команд з різних куточків Львівщини, а це приблизно 60 дітей та тренери-представники. Кожній команді вручили м’ячі, а також подарунки від Асоціації футзалу Львівщини.Такий турнір відбувається вже втретє, відтак кожного року кількість учасників зростає. Турнір сприяє популяризації дитячо-юнацького футзалу на Львівщині, зміцненню дружніх відносин між інтернатами, покращенню адаптації дітей з малозабезпечених сімей у суспільство.Зазначимо, організаторами турніру є фізкультурно-спортивне товариство “Колос” та управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

