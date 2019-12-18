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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Вихованці дитячих будинків та інтернатів позмагались з футзалу
|Суспільство | 17-12-2019, 14:19
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16 грудня у палаці спорту “Галичина” відбувся благодійний турнір “Даруймо радість дітям” серед дітей соціально незахищених категорій та сиріт.Участь у турнірі взяли 5 команд з різних куточків Львівщини, а це приблизно 60 дітей та тренери-представники. Кожній команді вручили м’ячі, а також подарунки від Асоціації футзалу Львівщини.Такий турнір відбувається вже втретє, відтак кожного року кількість учасників зростає. Турнір сприяє популяризації дитячо-юнацького футзалу на Львівщині, зміцненню дружніх відносин між інтернатами, покращенню адаптації дітей з малозабезпечених сімей у суспільство.Зазначимо, організаторами турніру є фізкультурно-спортивне товариство “Колос” та управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.
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