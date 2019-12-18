Розпочата робота по створенню Аграрного реєстру Суспільство | 17-12-2019, 14:20 0 93

У шести областях України стартує пілотний проект Аграрного реєстру. Протягом наступного тижня фахівці МЕРТ, а також міжнародних партнерів проекту: Світового банку, проєкту ЄС “Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні” проведуть навчання операторів мобільних груп, які у січні наступного року відвідають ОТГ свого регіону.

Інструмент сприятиме створенню прозорої системи земельних відносин та зробити взаємодію між державою та сільськогосподарським виробником простою, доступною, зручною та простежуваною..

Як повідомила Інна Мєтєлєва, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства тренінги пройдуть у Київській, Черкаській, Одеській, Львівській, Волинській та Миколаївській областях. Після пілотної фази, аналізу роботи та усунення усіх недоліків, проект буде поширений на всю територію України.

Запуск Реєстру передбачений Указом Президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». За допомогою Аграрного реєстру планується спростити доступ до банківського фінансування; запровадити програми таргетованої державної підтримки, оцінювати їх ефективність, також цей інструмент сприятиме виправленню помилок у Держгеокадастрі.

Сервіс працюватиме за принципом «єдиного вікна». Після реєстрації Реєстр надаватиме користувачу інформацію про нього Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав, Реєстру тварин, зокрема: земельні ділянки у власності та користуванні, зареєстровані тварини тощо. Планується, що Реєстр буде доповнено функціоналом замовлення державних послуг, які необхідні для ведення сільськогосподарського господарства.

«Аграрний реєстр покликаний спростити комунікацію між владою та агровиробниками, та мінімізувати необхідність безпосереднього контакту з чиновниками. Через особистий кабінет агровиробник зможе ефективно та швидко комунікувати з органами державної влади, слідкувати за новинами, державною підтримкою, ділитися інформацією, - прокоментувала Інна Мєтєлєва. - Вже зараз пілотний проект може допомогти аграріям у ключових речах. У першу чергу, відслідковувати всю інформацію про своє господарство в трьох реєстрах: речових прав, юридичних осіб і реєстрі тварин. У своєму особистому кабінеті агровиробник1 буде бачити скільки в нього є землі, чи не зникла земельна ділянка, чи не з’явився у його ділянок новий власник, тощо».

За словами заступниці міністра, будуть створені умови, щоб агровиробнику було зручно отримувати державну підтримку, користуючись цим сервісом, і не доводилося виїжджати в районний чи обласний центр, щоб подати заявку, це можна буде зробити в особистому кабінеті онлайн. «Ми плануємо створити додаткові функції та сервіси послуг в особистому кабінеті користувача, щоб можна було зробити заявку на отримання дозвільних документів, замовити будь-які довідки та реєстри про себе, повідомляти Держгеокадастр чи інші реєстри про помилки. У перспективі є намір передбачити функцію знаходження активностей по відношенню до будь-яких ділянок, юридичної особи зареєстрованого користувача і т.д», - заявив Тарас Висоцький, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Окрім цього, ще однією важливою перевагою Реєстру є те, що інформація, яка міститься в ньому, сприятиме отриманню банківського кредитування. Вивчаючи кожного суб’єкта господарювання, фінансова установа, користуючись цим реєстром буде розуміти з ким має справу. Це підвищить шанси агровиробника на отримання кредиту. Комерційні банки будуть бачити елементарну декларативну фінансову звітність, історію позичальника, якими програмами державної підтримки він користується і т.д.

Реєстр важливий не лише для агровиробників, а й для держави. Він допоможе зробити державну підтримку ефективнішою. Держава краще розумітиме, як підтримка впливає на галузь, окремий регіон, певну категорію виробників. Це дозволить диверсифікувати ресурси і зосередитися їх на тих проблемних питаннях, де підтримка матиме найбільший ефект.



