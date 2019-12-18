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Олександр Юристовський: Про нові можливості у сфері застосування РРО для бізнесменів Західного регіону

Суспільство | 17-12-2019, 14:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    


Сьогодні, в редакції ІВ «Медіастар», начальник Львівського управління Офісу великих платників ДПС , на обслуговуванні якого перебувають великі платники податків Західного регіону, розповідав про те, що чекає представників бізнесу у 2020 році.
Яка мета запровадження змін у сфері застосування РРО?
Введення в дію новітніх РРО, в першу чергу це - захист прав споживачів та сумлінних представників бізнесу.
Тож, 19 квітня 2020 року набирають чинності Закон України від 20.09.2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», та № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон № 129), якими запроваджуються нові правила застосування РРО.
Нововведення щодо застосування РРО стосуються готівкових розрахунків між суб’єктам господарювання та покупцями (споживачами) товарів, послуг (робіт).

Розглянемо основні аспекти новацій:

Так, передбачається запровадження програмного РРО. Це може бути програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс, який можна встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон.. Кардинальною відмінністю програмного РРО від традиційного є реалізація фіскальних функцій через сервер контролюючого органу.
Отже, до 31 грудня 2019 року ДПС має розробити безкоштовне програмне забезпечення «Програмний РРО» , щоб уже з 1 січня 2020 року платники податків мали змогу протестувати програмні реєстратори розрахункових операцій. Свій продукт ДПС надаватиме і обслуговуватиме безкоштовно.
Також законами № 128 та № 129 розширюється коло суб’єктів господарювання, які будуть зобов’язані застосовувати РРО (програмні РРО). Цей процес здійснюватиметься поетапно.
До 1 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
З 01 жовтня 2020 року застосування РРО стане обов’язковим у тому числі для ФОП – платників єдиного податку другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють: реалізацію товарів (надання послуг) через мережу інтернет; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах; діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; реалізацію текстилю (окрім реалізації за готівкові кошти на ринках); реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
З 01 січня 2021 року застосування РРО стане обов’язковим для усіх ФОП – платників єдиного податку, крім першої групи.
Ще одним важливим нововведенням є так званий механізм «кешбек», який запрацює з 01 жовтня 2020 року. Він передбачає компенсацію покупцю на підставі його скарги щодо порушення продавцем встановленого порядку проведення розрахункових операцій 100 відсотків вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у його скарзі (сума порушення повинна складати понад 850 гривень).

Закономірно виникає питання чи зможе покупець зловживати системою «кеш-бек»? Відповідь- ні.
Для подання скарги про недійсний фіскальний чек заявник має ідентифікувати себе через приватну частину Електронного кабінету
Застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо - податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення - встановити відсутність або недостовірністьтакого розрахункового документу
Податкова служба, в першу чергу, оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця по відношенню до покупця
Оскаржувати чек можна за умови загальної суми покупки понад 850 гривень
ДПС вже реагує на заяви покупців щодо «нефіскальних» чеків, надіслані письмово, однак часом складно ідентифікувати такого заявника та оцінити обґрунтованість його скарги
Підсумовуючи сказане начальник Львівського управління Офісу ВПП ДПС Олександр Юристовський зазначив, що ці новації крім захисту прав споживачів та сумлінних суб’єктів господарювання мають на меті виведення економіки із «тіні» .
Крім того, запровадження новітніх РРО буде максимально комфортним для бізнесу – платникам надається достатньо часу, аби підготуватися до таких змін.
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