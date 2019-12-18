Понад 67 млн грн податку на нерухомість надійшло до бюджетів Закарпаття Суспільство | 17-12-2019, 17:16 0 121

З початку року, протягом січня-листопада, до місцевих бюджетів Закарпатської області від власників нерухомості надійшло майже 67,5 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 26,2 млн грн. Про це інформують в Головному управлінні ДПС у Закарпатській області.

Лідерами у сплаті цього податку є власники майна — юридичні особи. За 11 місяців цього року вони сплатили понад 47 млн грн, що майже на 20 млн грн більше аналогічного періоду 2018-го. Фізичні особи сплатили з початку року більше 20,3 млн грн – це на 6,2 млн грн більше, ніж торік.

Податківці нагадують, що пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (податок на нерухомість) встановлено п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України (далі –ПКУ).

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку на нерухомість, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, передбачені пп. 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ;

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

