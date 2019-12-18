Тарас Грень нагородив учасників конкурсу малюнків «Світ без насильства» Суспільство | 17-12-2019, 22:22 0 112



230 школярів з усієї Львівської області надіслали конкурсні робити на тему: «Світ без насильства» до департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Конкурс відбувався в межах Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства».



Конкурсна комісія відібрала 22 дитячі малюнки. Автори найкращих робіт отримали подарунки від Львівської обласної державної адміністрації.

Учасників нагородив сьогодні, 17 грудня, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень.

«Я радий вітати вас сьогодні у стінах Львівської обласної державної адміністрації. Ви, діти, – наше майбутнє, і ми, дорослі, хочемо, аби воно було для вас щасливим та кольоровим. Ми прагнемо, щоб у ньому не було місця для насильства. Дякуємо вам за ваші роботи. Кожна із них – особлива. Бажаю вам лише примножувати ваш художній талант», - наголосив Тарас Грень.

Зазначимо, що роботи конкурсантів експонувалися у межах форуму з питань запобігання та протидії насильству «ДІЙмо разом проти насильства», що відбувся на Львівщині учора, 16 грудня.

