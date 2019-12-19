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У Китаї стався землетрус силою 5,2 бала

Суспільство | 18-12-2019, 08:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    
Унаслідок землетрусу силою 5,2 бала на південному заході Китаю постраждало п’ятеро осіб.

Джерело: Xinhua із посиланням на місцеву владу.

Деталі: Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Нейджанг у провінції Сичуань на глибині 14 км.

Дослівно: "Команди медиків та пожежників прибули для проведення рятувальних операцій. Усі поранені були доправлені до лікувальних закладів".

"Залізничний департамент активував план реагування на надзвичайну ситуацію, запровадивши швидкісні обмеження та зміни до системи управління, що спричинило затримки деяких поїздів".

Нагадаємо:

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