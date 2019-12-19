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ООС:7 обстрілів, загинув один військовослужбовець
|Суспільство | 18-12-2019, 08:43
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|17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.
Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:.
Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
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