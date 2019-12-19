ООС:7 обстрілів, загинув один військовослужбовець Суспільство | 18-12-2019, 08:43 0 92 17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.



Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:.



Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":



Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".