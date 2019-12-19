Дітям з вадами зору подарують аудіоальбом поезій Б.І. Антонича Суспільство | 18-12-2019, 10:15 0 87 Інклюзивне свято для дітей з вадами зору «Миколай приносить дива» організовує 19 грудня о 15.00 Центральна дитяча бібліотека (вул. Окуневського, 3). «Диво» свята — аудіоальбом поезій Б.-І. Антонича «Принагідний гість», створений у бібліотечній студії звукозапису «Формат+» до 110-річчя від дня народження поета.



В запису взяли участь кращі читачі бібліотек Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова, бібліотекарі та волонтери, серед яких дитячий поет Жак Жаб’є з родиною та актириса Першого театру Мар’яна Кривдик.



На святкову презентацію запрошені діти з функціональними порушеннями зору — вихованці Навчально-реабілітаційного центру «Левеня». Кожному бібліотечний Миколай подарує аудіоальбом «Принагідний гість».



Під час свята звучатимуть вірші Б.І. Антонича у виконанні Жака Жаб’є, діти зможуть взяти участь в імпровізованій міні-виставі бібліотечного театру тіней «Світлячок» за мотивами творчості поета.



Також на дітей чекають подарунки-сюрпризи, створені руками читачів відділу мистецтв Центральної дитячої бібліотеки м. Львова та музично-розважальна програма.



Контактна особа Труш Галина, тел.252−69−24



