Надходження плати за землю до місцевих бюджетів від юридичних осіб на Львівщині зросли майже на 14 відсотків з початку 2019 року Суспільство | 18-12-2019, 13:14 0 84





Протягом січня – листопада 2019 року при індикативному показнику з плати за землю 832,4 млн. грн. до місцевих бюджетів платники податків-юридичні особи Львівщини сплатили 943,7 млн. грн. цього податку, що складає 113,4 відс. індикативу. Порівнюючи з січнем - листопадом 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 115,5 млн. грн., або майже на 14 відсотків (у січні – листопаді 2018 року – 828,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У листопаді 2019 року при індикативному показнику з плати за землю 82,0 млн. грн. до місцевих бюджетів надійшло 86,0 млн. грн., що складає 104,9 відс. індикативу. Проти листопада 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 10,1 млн. грн., або на 13,3 відсотка (у листопаді 2018 року – 75,9 млн. гривень).