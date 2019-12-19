З 03 січня 2020 року діятимуть нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску Суспільство | 18-12-2019, 13:15 0 197

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 03 січня 2020 року вступають в дію нові небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3556 «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску» за стандартом IBAN.

Слід звернути увагу, що кошти сплачені платниками податків з 03.01.2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез'ясовані надходження.

Переглянути нові реквізити рахунків можна на сайті Територіальних органів ДПС у Львівській області в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/. Також платники податків можуть отримати реквізити рахунків звернувшись до Центрів обслуговування платників при податкових інспекціях.

Слід нагадати, що відповідно до ст. 9 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний соціальний підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Відповідно до ст. 1 Закону № 2464-VI суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у встановлені строки, є недоїмкою.

