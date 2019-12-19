В Ужгороді обговорили проблеми наповнення місцевих бюджетів Суспільство | 18-12-2019, 13:42 0 88

Сьогодні, 17 грудня 2019 року, Ілля Матьола – в.о. начальника ГУ ДПС у Закарпатській області взяв участь у круглому столі організованому Західним офісом держаудитслужби в Закарпатській області. Крім того, у заході, який проходив у малій залі Закарпатської ОДА, взяли участь представники органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад.

– Наразі Державна податкова служба України знаходиться в стадії реорганізації. Основне завдання, яке стоїть перед нами – підвищення рівня добровільної сплати податків та широке впровадження цифрових технологій. Зокрема, вдосконалюється Електронний кабінет платника. Завдяки цьому сервісу суб’єкти господарювання можуть виконати всі необхідні функції без звернення до податкового відомства, – зазначив Ілля Матьола.

За словами керівника податкової служби області, відомство підвищує рівень аналітичної роботи, удосконалюється система відбору платників до перевірок. – Ми концентруємо увагу на ризикових операціях та ризикових підприємствах. Уже на сьогодні вдалось скоротити кількість перевірок та збільшити відсоток сплати податкових зобов’язань, – підкреслив в.о. начальника ГУ ДПС у Закарпатській області.

В ході круглого столу учасники обговорили широке коло питань пов’язаних із залученням додаткових доходів до бюджетів. Зокрема, йшлося про ефективність використання фінансових ресурсів, типові порушення земельного законодавства, податковий борг у підприємств, а також встановлення ставок місцевих податків та зборів.

Варто зазначити що одним із важливих джерел доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є місцеві податки і збори. Станом на 1 грудня до місцевих бюджетів області надійшло понад 4,3 млрд грн податкових платежів, що майже на 665 млн грн більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Закарпаття – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок.

Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб протягом одинадцяти місяців поточного року склало понад 2,9 млрд грн, єдиного податку – понад 603,5 млн грн, земельного податку – понад 402 млн грн.

Ілля Матьола звернув увагу голів об’єднаних територіальних громад на чіткому дотриманні законодавчих процедур під час встановлення місцевих податків та зборів. Зокрема, вчасності прийняття та оприлюднення ставок місцевих податків та зборів.

Нагадуємо, що органи місцевого самоврядування зобов’язані приймати ставки до 1 липня та офіційно оприлюднювати їх до 15 липня року, що передує бюджетному періоду в якому планується застосовувати встановлені ставки податків. Якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, то такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

