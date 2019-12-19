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В зоні ООС виявлено виготовлені на окупованій території сигарети на 14,5 млн гривень
|Суспільство | 18-12-2019, 15:16
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Одним з напрямків роботи оперативних прикордонних підрозділів в зоні проведення ООС є протидія незаконному обороту контрафактної продукції. Протягом цього року прикордонники неодноразово виявляли великі партії підроблених алкогольних напоїв та лікарських засобів. Цього разу в рамках відкритого кримінального провадження прикордонники спільно зі співробітниками СБУ, ДФС та Національної поліції виявили велику партію контрафактних сигарет.
В ході реалізації оперативної інформації правоохоронці в м. Костянтинівка виявили та затримали сигарети відомих брендів без акцизних марок.
Всього вилучено близько 270 тисяч пачок підроблених сигарет вартістю 14,5 мільйонів гривень.
За оперативними даними, ці сигарети вироблялися на одній з тютюнових фабрик окупованого Донецька та незаконно переміщувались через лінію розмежування.
Наразі встановлюються всі особи, причетні до незаконного бізнесу. Тривають слідчі дії.
В ЄРДР внесено відомості по кримінальній справі за ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.
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