В зоні ООС виявлено виготовлені на окупованій території сигарети на 14,5 млн гривень Суспільство | 18-12-2019, 15:16 0 117



Одним з напрямків роботи оперативних прикордонних підрозділів в зоні проведення ООС є протидія незаконному обороту контрафактної продукції. Протягом цього року прикордонники неодноразово виявляли великі партії підроблених алкогольних напоїв та лікарських засобів. Цього разу в рамках відкритого кримінального провадження прикордонники спільно зі співробітниками СБУ, ДФС та Національної поліції виявили велику партію контрафактних сигарет.



В ході реалізації оперативної інформації правоохоронці в м. Костянтинівка виявили та затримали сигарети відомих брендів без акцизних марок.



Всього вилучено близько 270 тисяч пачок підроблених сигарет вартістю 14,5 мільйонів гривень.



За оперативними даними, ці сигарети вироблялися на одній з тютюнових фабрик окупованого Донецька та незаконно переміщувались через лінію розмежування.



Наразі встановлюються всі особи, причетні до незаконного бізнесу. Тривають слідчі дії.



В ЄРДР внесено відомості по кримінальній справі за ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.





