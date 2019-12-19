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Зовсім не дитячі іграшки
|Суспільство | 18-12-2019, 15:18
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Під покривалом, дитячим одягом та іграшками працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили зброю та набої.
750 штук металевих куль різного калібру, пневматичну гвинтівку та товари військового призначення виявили у поштових відправленнях, які надійшли зі США. У митних деклараціях відправники вказали про наявність в одній із них білизни, дитячого одягу та покривала, в іншій – господарчих товарів, іграшок, книжок тощо. Однак насправді, окрім вказаного, містились кулі, гвинтівка, а також електричний тигель, натискний прес, три матриці для спорядження патронів. Посилки надіслали на адреси приватних осіб.
Так, громадяни, які мешкають або перебувають у США, не заявили за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню.
Такі їхні дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 472 Митного кодексу України.
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