ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ Суспільство | 18-12-2019, 15:20 0 102



Сьогодні, Волинські пластуни перейняли естафету від польських скаутів на українсько – польському кордонні у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг». Отож прикордонники Львівського загону разом з пластунами першими зустріли вогонь миру на кордоні та передали його у всі прикордонні підрозділи. А вже, після цього пластуни будуть передавати його іншим пластунам з інших міст. А також у церкви, школи, установи та приноситимуть людям, котрі не мають змоги зробити цього самі.Вифлеємський вогонь миру – це подія, яка об’єднує всіх скаутів світу. Вогонь запалений на місці народженні Ісуса Христа, скаути передають його від міста до міста, від країни до країни. Традиційно, цього року Україна також отримала Вогонь миру через кордон з Республікою Польща.Нагадаємо: передріздвяну традицію розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру започаткувала у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц. Із самого початку акція планувалася з метою підтримки неповносправних дітей та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. І одразу ж цю благородну справу взяли у свої руки скаути. Щороку австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському Кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн. Саме із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський Вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, спокою та віри. Світло тепла, миру, злагоди та сподівання мандрує із заходу на схід, долаючи кордони та єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Україною Вифлеємський Вогонь поширюють члени Пласту – Національної скаутської організації України. Пластуни передадуть Вифлеємський Вогонь Миру від польських скаутів українській громаді, церквам, занесуть до дитячих притулків, лікарень, щоб ті, хто перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки. Ідея Вогню стала доповненням під час святкування Різдва Христового. Тому Вогнем з Вифлеєма люди запалюють свічки на Святу Вечерю. Традиційно Вогонь зберігається в церкві до Йордану – до 19 січня. Потім його можна погасити.

Пресслужба Львівського прикордонного загону



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