Військовий збір сплачується з усієї суми нарахованого доходу у випадку застосування податкової соціальної пільги Суспільство | 18-12-2019, 16:29 0 94



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що згідно з підпунктом 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) встановлено, що під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається, як нарахована заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги, якщо платник скористався правом на її застосування.



При цьому відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ ,,основна” ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18 відсотків.



Крім того, п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлено військовий збір.



Відповідно до пп. 1.1 п.1 платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 розділу IV ПКУ, зокрема фізичні особи - резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, та податкові агенти.



Згідно з пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування.



Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.



При цьому оподаткуванню військовим збором підлягають доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами без вирахування сум податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, а також податкової соціальної пільги за її наявності.