Ілля Матьола: Дякую за ваш внесок у розвиток податкової служби Суспільство | 18-12-2019, 20:31 0 99

З такими словами звернувся сьогодні, 18 грудня 2019 року, до керівництва та членів місцевого осередку громадської організації «Всеукраїнська асоціація ветеранів ДПС України» Ілля Матьола, в.о. начальника Головного управління ДПС у Закарпатської області.

Зустріч з ветеранами податкової служби, під час якої підбивались підсумки діяльності організації за 2019 рік, проходила в форматі відеозв’язку з усіма регіонами України, крім тимчасово окупованих територій.

В ході урочистого засідання Ілля Матьола вручив представникам місцевих осередків відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнська асоціація ветеранів ДПС України» Закарпатської області подяки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, захист соціальних інтересів ветеранів Державної податкової служби та активну громадську діяльність.

В.о. начальника Головного управління ДПС у Закарпатської області подякував ветеранському руху податківців та побажав їм та їхнім родинам здоров’я, натхнення, бадьорості духу та життєвих сил.

– Ми використовуємо кожну можливість, аби була взаємодія ветеранських осередків податківців зі спеціалістами, які зараз працюють. Адже молоді податківці, які несуть службу в податкових органах наразі, від ветеранів можуть взяти приклад професійності, підкріплений життєвим досвідом, – зазначила Марта Волощук голова ГО «Всеукраїнська асоціація ветеранів ДПС України» у Закарпатській області.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

