СММ ОБСЄ: Збільшилась кількість порушень режиму "тиші" на Луганщині Суспільство | 19-12-2019, 08:57 0 75 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму тиші в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень в Луганській.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 17 грудня



Дослівно: "СММ зафіксувала дві одиниці озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення у непідконтрольному урядові районі Луганської області.



Свободу пересування СММ продовжували обмежувати, зокрема на блокпостах збройних формувань поблизу Заїченка та Верхньошироківського в непідконтрольних урядові районах на півдні Донецької області."



Деталі: Також спостерігачі повідомили про вогонь по безпілотнику СММ із підконтрольній уряду Райгородці, що на Луганщині.



Нагадаємо:



Спеціальна місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській.