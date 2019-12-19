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СММ ОБСЄ: Збільшилась кількість порушень режиму "тиші" на Луганщині
|Суспільство | 19-12-2019, 08:57
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|Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму тиші в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень в Луганській.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 17 грудня
Дослівно: "СММ зафіксувала дві одиниці озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення у непідконтрольному урядові районі Луганської області.
Свободу пересування СММ продовжували обмежувати, зокрема на блокпостах збройних формувань поблизу Заїченка та Верхньошироківського в непідконтрольних урядові районах на півдні Донецької області."
Деталі: Також спостерігачі повідомили про вогонь по безпілотнику СММ із підконтрольній уряду Райгородці, що на Луганщині.
Нагадаємо:
Спеціальна місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській.
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