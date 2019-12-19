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Три людини загинули та 14 отримали травми у ДТП на Чернігівщині

Суспільство | 19-12-2019, 09:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
Прокуратура Чернігівської області повідомила водію про підозру щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, через що загинули 3 людей та 14 отримали травми.

Джерело: пресслужба прокуратури Чернігівської області

Дослівно: "Прокуратурою Чернігівської області 44-річному водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб)."

Деталі: Як йдеться в повідомленні, 44-річний водій "Neoplan" виїхав на зустрічну смугу, після чого зіткнувся з "Ivego".

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
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