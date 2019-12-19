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Бойовики 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, один поранений
|Суспільство | 19-12-2019, 09:16
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|18 грудня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого було поранено одного військовослужбовця.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського, Березового, Водяного та Мар'їнки.
Нагадаємо:
17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.
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