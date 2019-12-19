Бойовики 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, один поранений Суспільство | 19-12-2019, 09:16 0 79 18 грудня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого було поранено одного військовослужбовця.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського, Березового, Водяного та Мар'їнки.



Нагадаємо:



17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.