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Підприємства-спрощенці третьої групи сплатили до місцевих бюджетів Львівщини понад 306 мільйонів гривень єдиного податку за 11 місяців 2019 року

Суспільство | 19-12-2019, 12:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    







В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня - листопада 2019 року юридичні особи-платники єдиного податку третьої групи сплатили до місцевих бюджетів області 306,1 млн. грн. єдиного податку, що на 14,7 відс. більше від запланованого. Проти січня-листопада 2018 року надходження зросли на 48,9 млн. грн., або майже на 12 відсотків.

У листопаді 2019 року до місцевих скарбниць Львівщини від підприємств-спрощенців надійшло 46 млн. грн. єдиного податку, що на 7,5 відс. більше від запланованого. Проти листопада 2018 року надходження зросли на 3,3 млн. грн., або майже на 7,7 відсотка.
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