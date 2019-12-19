У Києві відбулося засідання колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України Суспільство | 19-12-2019, 14:49 0 71





Під час засідання розглядався проєкт основних напрямів діяльності та подальшого розвитку Державної прикордонної служби у 2020 році.



Основна увага акцентувалася на реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами, підготовці до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону, нарощенні спроможностей у складі сил оборони, зміцненні засад національно-патріотичного виховання та підвищенні рівня довіри до прикордонників.



Колегією схвалено основні напрями діяльності та подальшого розвитку Державної прикордонної служби України у 2020 році, а також анонсовано нове гасло «ПЕРШІ З ЧЕСТЮ».



Одним із питань, яке розглянули члени колегії, було призначення осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України на керівні посади. Зокрема затверджено кандидатів на заміщення посад заступників начальників Східного та Західного регіональних управлінь з персоналу.



Окремо було проаналізовано роботу керівництва Державної прикордонної служби України на ділянці Східного регіонального управління з питань інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, що передбачено Планом заходів, затвердженим розпорядженням Уряду.



Головою колегії Сергієм Дейнеком зазначено, що під час перевірки, поряд із позитивними моментами, було виявлено низку недоліків, які суттєво впливають на якість та терміни виконання запланованих робіт, ставлять під загрозу прикордонну безпеку держави. З метою з’ясування причин виявлених недоліків та стану справ інженерно-технічного облаштування даної ділянки, в ході колегії заслухано декількох посадових осіб структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, відповідальних за цей напрямок роботи.



Також обговорено внесення змін до рішень колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 листопада 2018 року № 4 та від 07 лютого 2019 року № 4. Зауважено, що у зв’язку із організаційно-штатними змінами, проведеними в Адміністрації Держприкордонслужби, раніше заплановані заходи, які не втратили своєї актуальності та потребують остаточного завершення, було покладено на нові структурні підрозділи за напрямками діяльності та визначено терміни їх виконання.