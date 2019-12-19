До вихованців ДБСТ Львова завітав святий Миколай Суспільство | 19-12-2019, 14:56 0 69 Працівники міського управління «Служба у справах дітей» до Дня святого Миколая відвідали всі дитячі будинки сімейного типу Львова. Подарунки від Чудотворця отримали 42 їхніх вихованців.

Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких виховують у 5 ДБСТ Львова. До них завітав святий Миколай, привітав зі святом та подарував подарунки.



Створити зимову казку дітям допомогли колектив ТЗОВ «Денді-Про» та Міського палац культури імені Гната Хоткевича.

