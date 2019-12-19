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До вихованців ДБСТ Львова завітав святий Миколай
|Суспільство | 19-12-2019, 14:56
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|Працівники міського управління «Служба у справах дітей» до Дня святого Миколая відвідали всі дитячі будинки сімейного типу Львова. Подарунки від Чудотворця отримали 42 їхніх вихованців.
Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких виховують у 5 ДБСТ Львова. До них завітав святий Миколай, привітав зі святом та подарував подарунки.
Створити зимову казку дітям допомогли колектив ТЗОВ «Денді-Про» та Міського палац культури імені Гната Хоткевича.
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