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Для платників рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

Суспільство | 19-12-2019, 15:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    

Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі – юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.
Водночас умови спеціального використання лісових ресурсів визначено Порядком спеціального використання лісових ресурсів та Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», із змінами та доповненнями, згідно з якими спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на підставі лісорубного або лісового квитків. Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 761.
Суб’єкт господарювання, у разі отримання спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) та/або укладання договору довгострокового тимчасового користування лісами є платником рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та повинен подавати податкову декларацію з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), вперше за квартал, у якому такий суб’єкт господарювання отримав спеціальний дозвіл (лісорубний квиток або лісовий квиток) або уклав договір довгострокового тимчасового користування лісами.
Нагадаємо, платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів визначені статтями 256, 257 та 258 розділу ІХ Податкового кодексу України.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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