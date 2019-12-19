|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Правила застосування РРО до 01 жовтня 2020 року не змінюються
|Суспільство | 19-12-2019, 15:06
| 0 75
|
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що до 01 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій (далі ‒ РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких не перевищує 1 мільйон гривень, окрім реалізації:
- технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
- лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я.
Тобто фізичні особи – підприємці (далі ‒ ФОП) з доходом менше 1 млн. грн. на рік до 01 жовтня 2020 року не застосовують РРО.
РРО і надалі не будуть застосовуватися платниками єдиного податку першої групи.
|
|