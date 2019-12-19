Правила застосування РРО до 01 жовтня 2020 року не змінюються Суспільство | 19-12-2019, 15:06 0 75

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що до 01 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій (далі ‒ РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких не перевищує 1 мільйон гривень, окрім реалізації:

- технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

- лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я.

Тобто фізичні особи – підприємці (далі ‒ ФОП) з доходом менше 1 млн. грн. на рік до 01 жовтня 2020 року не застосовують РРО.

РРО і надалі не будуть застосовуватися платниками єдиного податку першої групи.

