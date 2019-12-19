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«З приходом керівників нової формації - ми приречені на успіх»: Сергій Дейнеко

Суспільство | 19-12-2019, 15:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    



На відкритому конкурсі Держприкордонслужба з партнерами відібрали кандидатів на начальників прикордонних загонів.

У Києві підсумували результати конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників прикордонних загонів. П’ятеро лідерів «перегонів» невдовзі очолять органи охорони кордону. Трьом з них достроково присвоять «полковників».

Під час офіційної церемонії підбиття підсумків на зв'язок із адмінмежі з окупованим Кримом вийшов віцепрем’єрміністр Дмитро Кулеба. «Запускаючи сервісну зону в «Каланчаку», ми всі бачимо наскільки змінилася прикордонна служба, які серйозні реформи зроблені», - сказав віцепрем’єрміністр. Разом з тим вітаючи переможців поєкту «Нове обличчя керівного складу» (у рамках якого і проходив конкурс) Дмитро Кулеба зауважив, що надзвичайно важливо змінювати не тільки форму, а й суть прикордонної служби і усієї державної служби. І такий конкурс з відбору лідерів керівного складу нової формації для України, для українських прикордонників є надзвичайно важливим».

«Ви наша честь, честь нашої Держави, Ви наше обличчя», - звернувся до переможців та учасників конкурсу перший заступник Глави Офісу Президента України Сергій Трофімов. Він високо оцінив роботу керівництва Держприкордонслужби та від Офісу Президента України висловив подяку прикордонникам та партнерам за підтримку і досвід.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров зазначив, що «сьогодні переміг не один якийсь окремий учасник, сьогодні перемогли усі учасники, оскільки вони здобули найголовніше, що є у житті – це досвід, який буде у нагоді в подальшій роботі і який вони будуть передавати, у тому числі, своїм підлеглим».

«Сьогодні перемогли дуже потужні, дуже професійні дуже мотивовані офіцери», - зауважив Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він наголосив на безпрецендентній відкритості та об’єктивності відбору, що вже є великою перемогою не лише відомства, а й України.

«Люди повинні бачити, що справедливість є. Що якщо ти професіонал і ти розвиваєшся, і ти готовий зростати – перед тобою відчинені всі двері. І не потрібно бути чиїмось родичем, зятем, сватом, тестем…», - сказав Сергій Дейнеко. Він висловив впевненість, що з новими призначеннями відомство зможе більш якісно відповідати тим вимогам, які перед ним висуває суспільство щодо наведення порядку на кордоні, щодо повної ліквідації контрабандних схем. Це постійна боротьба, - зауважив очільник відомства, - і з приходом керівників нової формації ми приречені на успіх».

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор теж засвідчив, що процес відбору був абсолютно відкритий, змагальний і об’єктивний. Він дає впевненість у тому, що перемогли справді найкращі. Дипломат також привітав фіналістів конкурсу. «Знаю, що пройти ці завдання було нелегко, але щиро вітаю тих, кому це вдалося», - сказав Вільям Тейлор.

«Надзвичайно приємно, що сьогодні проект «Нове обличчя» стало синонімом високо мотивованого та відкритого відомства», - підтримав колегу Франц Прутш - координатор програми управління міграцією та кордонами Представництва МОМ в Україні.
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