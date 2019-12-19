Стали відомі основні кандидати очолити прикордонні загони. Трьом з п’яти достроково присвоять «полковників» Суспільство | 19-12-2019, 16:42 0 110



У рамках проєкту «Нове обличчя керівного складу» Державна прикордонна служба України провела масштабний прозорий відбір кандидатів на посади керівників органів охорони кордону. Він впроваджується за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції.



Це посади досить відповідальні, адже ці керівники фактично є основними менеджерами в прикордонних регіонах, які безпосередньо забезпечують безпеку кордону і прикордонний контроль в пунктах пропуску. Під час презентації результатів відбору представлено підсумковий рейтинг учасників конкурсу. Загалом у ньому брало участь 25 офіцерів з різних регіонів України. За останні три дні усі фіналісти пройшли серйозний відбір, під час якого перевірено їх професійні якості, фізичну, психологічну готовність, особисту мотивацію та лідерські якості. На завершення кожен мав кваліфікаційну співбесіду з комісією, до якої увійшли поважні українські та іноземні фахівці.



В результаті, перемогу у конкурсі здобув підполковник Олег Трофіменко – перший заступник керівника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» (до якого входять пункти пропуску «Бориспіль», «Жуляни», інші підрозділи). Друге місце посів підполковник Денис Нікашин – перший заступник командира Одеської окремої авіаційної ескадрильї, третє – полковник Андрій Савчук – перший заступник начальника Луцького прикордонного загону, четверте – підполковник Олег Комісарук – заступник начальника відділу в Департаменті охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби та п’яте – полковник Юрій Петрів перший заступник начальника Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів.



Перший заступник Глави Офісу Президента України Сергій Трофімов та Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко вручили фіналістам пам’ятні знаки проекту і побажали успіхів у службі, командирської мудрості та правильних рішень.



«Це була дійсно напружена і чесна боротьба. Без перебільшення – сьогодні перемогли усі. І в першу чергу – Державна прикордонна служба України!», - наголосив Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Він додав: «П’ять людей-фіналістів. Троє з них мають військове звання «підполковник». Я вважаю, що ми повинні це виправити, і якомога скоріше. І це буде подарунком від нас. Тим більше – з нагоди сьогоднішнього свята».



Також Сергій Дейнеко анонсував, що наступними за таким конкурсом будуть добирати кандидатів на посади керівників оперативно-розшукових підрозділів. І в подальшому, усі призначення на посади від керівників відділів прикордонної служби і вище мають відбуватися за рейтингом відкритого і об’єктивного конкурсу.



Голова Держприкордонслужби зауважив, що участь у конкурсі брали також офіцери авіаційної та морської компонент відомства. Він нагадав, що служба вже невдовзі очікує перші два з 24 французькі вертольоти H-125, а також 20 французьких кораблів. Відповідно, будуть формуватися нові авіаескадрильї та загони морської охорони і уже є гідні кандидати очолити ці органи.





