|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Прикордонники розкажуть про заходи щодо уникнення черг на кордоні
|Суспільство | 19-12-2019, 20:10
| 0 47
|
У п'ятницю, 20 грудня 2019 року, о 11.00 в прес-центрі Закарпатської ОДА відбудеться прес-конференція начальника відділу прикордонного контролю штабу Мукачівського прикордонного загону підполковника Зайцева В.В. та начальника відділу прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону підполковника Марценюк Р.О.
У ході прес-конференції буде висвітлено інформацію щодо особливостей оформлення осіб та транспортних засобів у період зимового туристичного сезону, заходів, які вживаються Мукачівським та Чопським прикордонними загонами для забезпечення ритмічного пропуску подорожніх через державний кордон впродовж Новорічних та Різдвяних свят.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|