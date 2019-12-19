Прикордонники розкажуть про заходи щодо уникнення черг на кордоні Суспільство | 19-12-2019, 20:10 0 47



У п'ятницю, 20 грудня 2019 року, о 11.00 в прес-центрі Закарпатської ОДА відбудеться прес-конференція начальника відділу прикордонного контролю штабу Мукачівського прикордонного загону підполковника Зайцева В.В. та начальника відділу прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону підполковника Марценюк Р.О.

У ході прес-конференції буде висвітлено інформацію щодо особливостей оформлення осіб та транспортних засобів у період зимового туристичного сезону, заходів, які вживаються Мукачівським та Чопським прикордонними загонами для забезпечення ритмічного пропуску подорожніх через державний кордон впродовж Новорічних та Різдвяних свят.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



