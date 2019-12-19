На Пустомитівщині дали старт роботі амбулаторії загальної практики сімейної медицини Суспільство | 19-12-2019, 20:12 0 73

Сьогодні, 19 грудня, у селі Пасіки-Зубрицькі, що Пустомитівському районі запрацювала амбулаторія загальної практики сімейної медицини з житлом для лікарів.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини охопить якісними медичними послугами дві з половиною тисячі мешканців із трьох сіл. Урочисто відкрив медичний заклад заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко.

«Первинна ланка медицина є основою здорової нації. Варто замислитись над тим яку послугу і де має отримати людина. Лікар повинен мати умови для якісного обстеження та надання допомоги. Сьогодні у вашій громаді свято. Ви тепер маєте якісну сучасну амбулаторію сімейної медицини. Ви маєте високопрофесійних лікарів які матимуть гідну оплату праці. На первинній ланці відбувається справжня конкуренція за надання якісної медичної послуги», - наголосив Іван Собко.

Сімейним лікарям також вручили ключі від службового автомобіля.

"Завжди в Україні лікар, священик та голова громади – були лідерами громадської думки та найбільш шанованими особами. Сподіваюсь, що ми відновимо цю давню українську традицію, вони допомагатимуть громаді ставати успішнішою та багатшою. Зараз сімейний лікар має усі інструменти, аби фахово виконувати свою роботу та боротися за здоров’я українців", - наголосив в.о. директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

Загальна вартість амбулаторії: 9 033,847 тис. грн. З них: субвенція з державного бюджету місцевому бюджету: 7 401,336 тис. грн (Наказ Мінрегіону № 187 від 26.07.2018 (із змінами)), Співфінансування з місцевого бюджету: 1 632,510 тис. грн.

Зазначимо, що амбулаторію оснащено медичним обладнанням. Замовником будівництва амбулаторії є Давидівська ОТГ. Амбулаторія у с.Пасіки-Зубрицькі з 43-х амбулаторій сімейної медицини у сільській місцевості, будівництво яких відбувається у Львівській області.

Для кожної з 43-х нових амбулаторій закуплено службовий автотранспорт Renault Duster. Також закуплено 67 автомобілів для існуючих амбулаторій. Нагадаємо, що 21.11.2019 управлінням капітального будівництва оголошено тендер на закупівлю 158 автомобілів для існуючих амбулаторій.



