У Новому Калинові на Самбірщині відкрили дитячий садок Суспільство | 19-12-2019, 20:14 0 66



Сьогодні, 19 грудня, на Львівщині відкрили дитячий садок. Заклад дошкільної освіти «Сонечко» розташований у м. Новий Калинів на Самбірщині.

Участь у відкритті взяв перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

«Сьогоднішня подія - це приклад того, як ми можемо успішно рухатися, коли ми об’єднані. І приклад реформи децентралізації показує, що успішні громади можуть реалізовувати чудові та цікаві проєкти. Більша частина коштів для будівництва цього закладу – це кощти тих хто тут живе, працює, сплачує податки. Бажаю вам подальших успіхів і я впевнений, що в цьому садку діточкам буде комфортно, затишно, пізнавально» - зазначив він.

Проєкт із будівництва закладу реалізований Новокалинівською міською радою. Загальна кошторисна вартість – 20 млн 536 тис 960 грн. З них 12 млн 372 тис 29 грн – кошти міського бюджету, 1 млн грн - обласний бюджет соціально-культурного розвитку, та кошти державного бюджету (ДФРР – 2 млн 488 тис 722 грн, соціально-економічний розвиток – 2 млн 600 тис, субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ – 2 млн 58 тис 988 грн).

У дитячому садку зможуть навчатися 125 діток (6 навчальних груп).

