На Львівщині стартувала Всеукраїнська нарада з актуальних питань формування та реалізації державної політики Суспільство | 19-12-2019, 20:15 0 55

Актуальні питання формування та реалізації державної політики розглядають сьогодні, 19 грудня, в межах Всеукраїнської наради за участю представників органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій.

«Перед нами попереду багато змін. Це і розвиток Агенції регіонального розвитку, абсолютно нових підходів до розподілу коштів ДФРР, планування, фінансування і реалізації проєктів регіонального розвитку. Розвиток, який є в Україні, відбувається на місцях, в регіонах, громадах. І тут є люди, на плечах яких лежить найбільша відповідальність і, мабуть, від вас найбільше залежить те наскільки будуть успішними громади і успішна Україна»,- зазначив перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Дмитро Живицький.

«В усіх, хто працює у виконавчій владі, є розуміння, що ми маємо мати правильне бачення, чіткий вектор, куди ми рухаємось, а для цього має бути стратегія, розуміння цілей громад і області загалом. Сьогодні ми презентуватимемо діяльність області в частині підготовки Стратегії Львівщини до 2027 року і сподіваємось, що на найближчій сесії її затвердять»,- зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

Нарада триватиме два дні. Відтак, у перший день генеральний директор Директорату регіонального розвитку Мінрегіону Олена Бойко презентувала проєкт державної Стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Також свої проєкти регіональних Стратегій та плани з їх реалізацій представили Львівська, Запорізька, Житомирська, Рівненська, Хмельницька та Херсонська області. У продовженні заходу регіони обміняються кращими практиками соціально-економічного розвитку, а також обговорять проблемні питання.

У другий день розглянуть питання щодо підготовки проєктів для фінансування в межах другого конкурсного відбору секторальної бюджетної підтримки ЄС, оновлення онлайн платформи ДФРР. Також проведуть дві робочі наради з питання реалізації Дунайської транснаціональної програми в Україні та реалізації поточних проєктів секторальної бюджетної підтримки ЄС.

Організатори заходу – Мінрегіон та Програма Європейського Союзу для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».



