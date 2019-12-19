80-та окрема десантно-штурмова бригада святкує 40-річчя з дня створення Суспільство | 19-12-2019, 20:17 0 61

19 грудня 80-та окрема десантно-штурмова бригада святкує 40-річчя з дня створення. З цієї нагоди на плацу військової частини А0284 відбулися урочисті заходи, які розпочали з покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам АТО (ООС).

З річницею бригаду привітав заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень.

«Військова частина має славну бойову історію, нелегкий бойовий шлях. Ми мусимо пам’ятати про подвиги, про самовіддані вчинки кожного військовослужбовця. Мирне небо над нами – ваша заслуга, саме завдяки вам люди мають можливість спокійно жити та працювати. За це вам глибока шана та повага. Нових вам здобутків у виконанні почесних завдань в ім’я процвітання української держави», - звернувся до присутніх Тарас Грень.

Він також вручив військовослужбовцям подяки та грамоти облдержадміністрації.

Історична довідка

80 окрема десантно-штурмова бригада (початкова назва 80 парашутно-десантний полк) сформовано в березні 1955 року. Перше місце дислокації полку – м. Гайджунай. У 1960 році полк передислоковано в Баку та включено до складу 104-ої повітряно-десантної дивізії. 19 грудня 1979 року військова частина була передеслокована в м. Хирові Львівської області. 19 грудня для особового складу бригади є Днем частини.

Найбільш видатними в історії бригади виявилися 2014-2015 роки, коли вся Україна вкотре дізналася про легендарних львівських десантників – непереможних представників Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. У зоні АТО на рахунку бригади участь у звільненні Слов’янська, виконання завдань у районі населених пунктів Георгіївка, Хрящувате, Новосвітлівка, Красне, Круглик, Переможне. Але найвідомішим подвигом бригади є оборона Луганського аеропорту, де військовослужбовці майже 5 місяців героїчно тримали оборону при переважаючих силах противника. Окремою сторінкою історії 80-ої бригади є оборона Донецького аеропорту воїнами 3-го батальйону, які проявили масовий героїзм при виконанні бойового завдання. День військової частини – 19 грудня.

