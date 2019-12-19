Понад півтори тисячі дітей з усієї області переглянули виставу «Новорічні забави» Суспільство | 19-12-2019, 20:33 0 52

Сьогодні, 19 грудня, з нагоди Дня святого Миколая понад тисячі дітей з числа соціально незахищених категорій населення з усієї області відвідали Львівський державний цирк.

Малеча мала змогу переглянути виставу «Новорічні забави».

Діток привітав заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень.

«Сьогодні – чудовий день. Це день, коли здійснюються усі бажання та трапляються дива. Я бажаю кожному із вас, щоб святий Миколай приніс вам усе те, на що ви так чекали. Ніколи не переставайте мріяти та вірити у чудеса. Пам’ятайте, що – ви наше майбутнє. А воно має бути світлим та прекрасним», - зазначив Тарас Грень.

Усі діти також отримали солодкі подарунки.

Організатори заходу – департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації та департамент освіти і науки облдержадміністрації.



