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Понад півтори тисячі дітей з усієї області переглянули виставу «Новорічні забави»
|Суспільство | 19-12-2019, 20:33
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Сьогодні, 19 грудня, з нагоди Дня святого Миколая понад тисячі дітей з числа соціально незахищених категорій населення з усієї області відвідали Львівський державний цирк.
Малеча мала змогу переглянути виставу «Новорічні забави».
Діток привітав заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень.
«Сьогодні – чудовий день. Це день, коли здійснюються усі бажання та трапляються дива. Я бажаю кожному із вас, щоб святий Миколай приніс вам усе те, на що ви так чекали. Ніколи не переставайте мріяти та вірити у чудеса. Пам’ятайте, що – ви наше майбутнє. А воно має бути світлим та прекрасним», - зазначив Тарас Грень.
Усі діти також отримали солодкі подарунки.
Організатори заходу – департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації та департамент освіти і науки облдержадміністрації.
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