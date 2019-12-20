«Ви потрібні нашій державі та є нашою гордістю!» — Маркіян Мальський в межах благодійної акції для дітей учасників АТО/ООС Суспільство | 20-12-2019, 00:15 0 83

З нагоди Дня Святого Миколая відбулась благодійна акція ГО «Асоціація учасників АТО/ООС Львівщини», до якої долучився Дипломатичний клуб Львова.



Дітей учасників АТО/ООС привітав голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.



«Святий Миколай є з нами щодня і любить кожного з вас. Будьте чемні, гарно навчайтесь, майте завжди на устах милу усмішку. Ми пишаємось, що Україна має таке майбутнє як ви. Тіште своїх батьків, крокуйте у житті завжди впевнено, ви потрібні нашій державі та є нашою гордістю», — наголосив очільник області.



Опісля, 300 дітей з Львівщини, Тернопільщини й Івано-Франківщини спільно з батьками переглянули лялькову виставу «Зачарована рукавичка».



Окрім українських дипломатів, традиційно взяли участь іноземні представники — члени Дипломатичного клубу Львова: керівники і співробітники Генеральних консульств Польщі та Чехії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Білорусі, Бразилії, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Кореї, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Угорщини та Франції.



Також долучились до ініціативи: Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді, почесні консульства Угорщини в Івано-Франківську та Тернополі, МГО «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва».



Традиційно урочистості проведено у готелі «Супутник», за сприяння співорганізатора і натхненника цього свята — гендиректора туристичної фірми «Львів-Супутник» і Почесного консула Угорщини у Львові Лариси Малех.



За інформацією МЗС України у Львові, членами Дипломатичного клубу за 8 років проведення благодійних акцій надано допомоги потребуючим дітям Львівщини на суму понад 1 000 000 гривень.



Зокрема, дипломати окрім сімей загиблих українських Героїв допомагали також: Благодійному фонду «Даймо надію», КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» у с. Старий Розділ Миколаївського району, а також Верхньосиньовидненській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату І-ІІ ступенів «Надія», що у Сколівському районі на Львівщині.

