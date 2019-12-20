В Європі затримали понад 300 учасників мафіозного клану Суспільство | 20-12-2019, 08:37 0 70 Поліція Італії затримала понад 300 осіб під час масштабної спецоперації проти мафіозного клану Ндрангета.



Джерело: прес-служба місцевої поліції



Деталі: За допомогою спеціального відділу "було проведено 334 арешти в Італії, Німеччині, Швейцарії та Болгарії. Активів вилучено на 15 мільйонів євро".



За словами керівника прокуратури Катандзаро Ніколу Граттер, усього в справі правоохоронці вивчають роль 416 людей, які, ймовірно, причетні до незаконних дій мафіозі в південній провінції Вібо Валентія і місті Ломбарді.