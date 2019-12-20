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ООС: минулої доби зафіксовано 1 обстріл
|Суспільство | 20-12-2019, 08:42
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|19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного. Втрат з нашого боку не було"
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