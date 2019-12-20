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Як отримати ліцензію на продаж алкоголю

Суспільство | 20-12-2019, 10:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 27 27    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для отримання ліцензії на здійснення роздрібного продажу алкоголю достатньо подати заяву довільної форми до Головного управління ДПС у області за місцем торгівлі суб’єкта господарювання. Заява може бути подана безпосередньо до Головного управління ДПС уповноваженою особою заявника, надіслана поштою або передана через центри обслуговування платників, створені в державних податкових інспекціях.
У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (роздрібна торгівля алкогольними напоями), адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби
Важливо не забути попередньо зробити оплату за ліцензію.
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