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До уваги громадян! КПВВ «Новотроїцьке» 22 грудня не працюватиме з 8.00 до 12.00

Суспільство | 20-12-2019, 11:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    



У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі, 22 грудня 2019 року контроль в'їзду/виїзду в КПВВ «Новотроїцьке» з 8.00 до 12.00 здійснюватися не буде.

Модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування.

Роботу КПВВ «Новотроїцьке» буде відновлено о 12.00 в цей же день.

Звертаємося до всіх громадян з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.
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