Підприємства Львівщини з початку 2019 року сплатили 207 мільйонів гривень податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів Львівщини Суспільство | 20-12-2019, 13:26 0 67







Протягом січня-листопада 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 207,0 млн. грн. податку на нерухоме майно, що на 10,6 % більше від запланованого. Проти січня-листопада 2018 року надходження цього податку зросли на 16,7 млн. грн. (у січні - листопаді 2018 року – 190,3 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У листопаді 2019 року до місцевих скарбниць від платників податків-юридичних осіб Львівщини надійшло 3,6 млн. грн. податку на нерухоме майно. Це на 8,1 відс. більше від запланованого. Проти жовтня 2018 року надходження зросли на 0,7 млн. грн. (у листопаді 2018 року – 28,9 млн. гривень).