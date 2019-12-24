Акцизні накладні при експорті – коли та скільки? Суспільство | 22-12-2019, 19:59 0 166 Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що заповнення акцизної накладної, складеної на операцію вивезення (експорту) пального/спирту етилового за межі митної території України здійснюється з урахуванням наступних особливостей.

Акцизна накладна, складена на операцію вивезення (експорту) пального/спирту етилового за межі митної території України, складається в одному примірнику, де у відповідному рядку зазначається цифровий код операції «5» та ознака щодо умов оподаткування «1». Підставою для зазначення в такій акцизній накладній коду операції «5» є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України (п. 4 розд. ІІ та п. 4 розд. ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262 (далі – Порядок)).

В акцизних накладних, складених з кодом операції «5» на операції вивезення пального/спирту етилового за межі митної території України, зазначаються реквізити митної декларації, яка є підставою для зазначення цього коду операції (п. 9 розд. ІІ та п. 9 ІІІ Порядку).

При цьому, як зазначено у п.п. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) – у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація.

Тож, при здійсненні операції з вивезення пального/спирту етилового за межі митної території України платник акцизного податку повинен складати акцизні накладні двічі.Перша акцизна накладна складається таким платником у двох примірниках в день реалізації пального/спирту етилового з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу пересувного з метою його вивезення (експорту) за межі митної території України.

Друга акцизна накладна складається таким платником у одному примірнику на обсяги експортованого (вивезеного) пального/спирту етилового в день його вивезення (експорту) за межі митної території України, що підтверджується належно оформленою митною декларацією.

Нагадуємо, що пунктом 2 розд. І Порядку, зокрема, передбачено, що особи, які здійснюють реалізацію пального або спирту етилового відповідно до вимог п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу та які відповідно до п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, складають зокрема:

акцизні накладні форми «П» – у разі реалізації пального;

акцизні накладні форми «С» – у разі реалізації спирту етилового.



