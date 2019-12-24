НАЗК роз’яснило проблемні питання декларування у разі придбання автомобіля за межами України Суспільство | 22-12-2019, 19:59 0 176 Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує суб’єктів декларування:

«НАЗК роз’яснило проблемні питання декларування у разі придбання автомобіля за межами України

Вартість придбаного за межами України транспортного засобу, щодо набуття у власність якого суб’єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, має зазначатися без врахування витрат зі справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням такого транспортного засобу на митну територію України та його державною реєстрацією.

Придбання суб’єктом декларування транспортного засобу за межами України, що підтверджується відповідними документами, без державної реєстрації такого транспортного засобу вважається «придбанням майна» в розумінні частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції». Суб’єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у разі придбання ним транспортного засобу за межами України, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, протягом 10 днів з моменту набуття права власності за договором.

Також, Національного агентства зауважило: якщо при здійсненні суб’єктом декларування реєстрації транспортного засобу або його митному оформленні, зокрема сплаті ввізного мита, акцизного податку чи податку на додану вартість, суб’єкт декларування у звітному періоді здійснив видаток, що перевищує встановлений поріг декларування (50 прожиткових мінімумів), то такий видаток повинен бути відображений у розділі «Видатки та правочини» декларації. З 1 січня 2020 року в такому випадку необхідно буде подавати також повідомлення про суттєві зміни у майновому стані».

