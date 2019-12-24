В новий рік з новими рахунками Суспільство | 22-12-2019, 20:02 0 700 Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС поавідомляє, що з 01 січня 2020 року змінюються реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які будуть відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203(із змінами і доповненнями).

Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків, які будуть введені в дію з 01.01.2020 року, після її отримання від Казначейства, буде розміщена на вебпорталі Офісу великих платників податків ДПС у розділі «Бюджетні рахунки».

