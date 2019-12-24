Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. О. Степанівни, 11: вартість робіт 58,4 тис. грн Суспільство | 23-12-2019, 11:06 0 316 Брами в історичних будинках відновлюють. Дерев’яну браму у будинку на вул. О. Степанівни, 11 відреставрували, в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%).



Загальна вартість реставрації дерев’яної брами на вул. О. Степанівни, 11 — 58,4 тис. грн, із них фінансова частка міста — 40,9 тис. грн, а частка мешканців — 17,5 тис. грн.



«Реставраційні роботи виконав Андрій Пулик. Дякуємо майстру за якісно виконану роботу!», — повідомили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».



Нагадаємо, у межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%), минулого року відреставровано вхідні двері будинку на пл. Старий Ринок, 2, дерев’яні брами в будинках на вул. Залізнична, 4, вул. Павлова, 11, вул. Котляревського, 15, вул. Лисенка, 3 (дві брами), на вул. Кониського, 5, вул. Архітекторська, 3 (три брами), вул. Чупринки, 46, вул. Дорошенка, 22 і вул. Козланюка, 8, пл. Ринок, 14, вул. Смольського, 3 а також металеві брами на вул. Головацького, 22 та вул. Котляревського, 45 і вул. Лисенка, 33 та ін.



Також цього року у Львові впроваджено програму співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з наступного року розпочинає діяти програма співфінансування реставрації балконів.







