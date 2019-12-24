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Увага! ЦНАП у Львові працюватиме за зміненим графіком
|Суспільство | 23-12-2019, 11:08
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|Як повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, у найближчі два тижні будуть зміни у графіку роботи Центрів надання адміністративних послуг Львова. В деякі дні ЦНАП працюватимуть за скороченим графіком, а також буде кілька вихідних днів.
Подаємо повний графік роботи ЦНАП м Львова на найближчий час:
24.12.2019 (вівторок) — 9.00 — 17.00
25.12.2019 (середа) — вихідний
26.12.2019 (четвер) — 9.00 — 20.00
27.12.2019 (п'ятниця) — 9.00 — 17.00
28.12.2019 (субота) — 9.00 — 16.00
30.12.2019 (понеділок) — вихідний
31.12.2019 (вівторок) — вихідний
01.01.2020 (середа) — вихідний
02.01.2020 (четвер) — 9.00 — 20.00
03.01.2020 (п'ятниця) — 9.00 — 17.00
04.01.2020 (субота) — 9.00 — 16.00
05.01.2020 (неділя) — вихідний
06.01.2020 (понеділок) — вихідний
07.01.2020 (вівторок) — вихідний
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