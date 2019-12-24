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Місто допоможе психіатричній лікарні напрацювати комплексну стратегію розвитку

Суспільство | 23-12-2019, 12:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 139 139    
Сьогодні відбулась зустріч міського голови Львова з керівником Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богданом Чечоткою, під час якої обговорено реалізацію спільних проектів у галузі як медично-соціальній, так і культурно-туристичній. Також місто допоможе впорядкувати громадські простори на території лікарні.
Під час зустрічі обговорили спільні проекти міста та лікарні, зокрема, залучення лікарні до різних соціальних проектів щодо адаптації та реабілітації пацієнтів, серед яких є чимало львів’ян, комплексної програми їхньої ресоціалізації. Також обговорено можливість проведення окремих екскурсій, адже будівля, в якій розміщена лікарня, має архітектурну цінність. Будівля лікарні — це важливий історико-культурний пласт, який можна задіяти в нових туристичних маршрутах та культурних проектах міста.

Також обговорили загальний розвиток лікарні та можливість долучення міста до облаштування громадських просторів на території лікарні.
Місто допоможе психіатричній лікарні напрацювати комплексну стратегію розвитку
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