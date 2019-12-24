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«Обов’язок нашої громади – дякувати педагогам», - Андрій Садовий

Суспільство | 23-12-2019, 17:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    
Освіта — пріоритет для Львівської міської ради, що підтверджується не лише фінансуванням з бюджету міста щороку на оновлення та модернізацію закладів освіти, а й спеціальними програмами, які ініціює Львів з підтримки різних категорій освітян. Сотня найкращих вчителів шкіл, вихователів дитсадків та працівників позашкільних навчальних закладів Львова сьогодні отримали від міста грошові винагороди в розмірі 25 тисяч гривень за програмою «Успішний педагог».
Серед переможців програми — 55 вчителів, 35 вихователів дошкілля і 10 працівників позашкілля.

«Обов'язок нашої громади — дякувати тим педагогам та вчителям, які себе віддають для того, щоб наші діти мали хороші знання. Для кожного батька та мами мудра дитина — це дороговказ та мета у житті, а без доброго вчителя цього зробити неможливо. Тому велика подяка всім львівським вчителям, які дуже багато працюють і будуть ще більше працювати завдяки невеликій стипендії, яку вони отримали від громади міста Львова.

Сьогодні ми вирішили зробити невелику приємність і зустрітись спільно у неформальній атмосфері, адже всі ви напевно не зустрічались. Ми завжди маємо час на соціальні мережі, але нам завжди бракує часу на спілкування, а це дуже важливо, адже спілкування з мудрими людьми надихає.

Кожен рік є непростим, але я вважаю, що для громади міста цей рік є щасливим, адже ми багато чого зробили. Найбільша моя радість — наші результати ЗНО, коли львівські діти показали втричі ліпший результат, ніж показали діти у Києві. Ми не будемо збавляти темп і будемо фінансово підтримувати можливість якісного навчання дітей в школах. Мені дуже приємно, що громада міста має можливість фінансово підтримувати вчителів, які віддають себе", — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що загалом до участі у програмі цьогоріч подався 161 педагогічний працівник закладів освіти м. Львова, а саме: 95 — від закладів загальної середньої освіти, 52 — від закладів дошкільної освіти, 14 — від позашкільних закладів.

До слова, претендентів на отримання грошових винагород висуває педагогічна рада закладу освіти, батьківська або ж учнівська громада. Також кожен педагог має право самостійно висунути свою кандидатуру. Претенденти до участі у програмі подавали заяву, мотиваційний лист і протокол конференції закладу освіти.

«Із претендентів, які подали свої документи, шляхом жеребкування були утворені пари, які готували майстер-клас. Темою майстер-класу були актуальні для розвитку учня і навчального процесу питання чи проблеми. Пізніше ці майстер-класи претенденти презентували, і на підставі цієї презентації отримали оцінки. Першочергово оцінювались вміння критично мислити й керувати часом, робота в парі та індивідуальна і групова робота», — розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Нагадаємо, загалом за період 2015−2019 років переможцями у програмі стали 340 педагогічних працівників.

СПИСОК

переможців навчальних закладів м. Львова за програмою «Успішний педагог» на 2019 рік

Заклади загальної середньої освіти

1. Бакус Галина Ярославівна — вчитель початкових класів загальноосвітньої школи «Первоцвіт»

2. Балицька Романія Богданівна — вчитель початкових класів загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання

3. Бережанська Христина Ярославівна — вчитель української мови та літератури загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання

4. Бернацька Зоя Богданівна — вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 40 м. Львова

5. Богачева Олена Михайлівна — вчитель початкових класів ліцею № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради

6. Бойчук Ірина Василівна — вчитель англійської мови ліцею № 75 імені Лесі Українки Львівської міської ради

7. Гальвіцька Олена Леонідівна — вчитель початкових класів Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. М. Конопницької

8. Геронович Марта Юріївна — вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 30

9. Глущак Оксана Володимирівна — вчитель історії Навчально-виховного комплексу «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»

10. Голговці Галина Ярославівна — вчитель української мови та літератури ліцею № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради

11. Грудлевська Мар'яна Степанівна — вчитель фізики ліцею імені Івана Пулюя Львівської міської ради

12. Демків Ігор Юрійович — вчитель інформатики ліцею № 46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради

13. Дзюбан Христина Ярославівна — вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 60 м. Львова

14. Жарська-Зуб Христина Сергіїна — вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 34 ім. М. Шашкевича м. Львова

15. Железник Ольга Феліксівна — вчитель музичного мистецтва середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 50 м. Львова

16. Задворна Вікторія Пилипівна — учитель фізики ліцею № 51 імені Івана Франка Львівської міської ради

17. Звір Галина Миколаївна — вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 98 м. Львова

18. Карпій Оксана Дмитрівна — вчитель англійської мови ліцею № 93 Львівської міської ради

19. Кіц Олег Ігорович — вчитель предмету «Захист Вітчизни» ліцею № 93 Львівської міської ради

20. Козак Катерина Андріївна — вчитель початкових класів ліцею № 93 Львівської міської ради

21. Кушнір Олена Богданівна — вчитель англійської мови приватного середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Живе слово»

22. Лоїш Оксана Володимирівна — вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи № 99 м. Львова

23. Любінська Зоряна Романівна — вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 13

24. Макар Ярина Тарасівна — вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 60 м. Львова

25. Максименко Олена Богданівна — вчитель англійської мови початкової школи № 4 Львівської міської ради

26. Мацевко Аліна Тарасівна — вчитель хореографії Львівської правничої гімназії

27. Микитеєк Ольга Михайлівна — вчитель фізики Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44 ім. Т. Г. Шевченка

28. Назар Оксана Зіновіївна — вчитель біології ліцею № 66 Львівської міської ради

29. Павлюк Леся Богданівна — вчитель англійської мови ліцею № 2 Львівської міської ради

30. Подола Дана Борисівна — вчитель англійської мови Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 74

31. Резніковежа Яна Андріївна — вчитель англійської мови приватного середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Живе слово»

32. Репех Ольга Ярославівна — вчитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 98 м. Львова

33. Рибак Марина Юріївна — вчитель початкових класів ліцею № 57 імені Короля Данила Львівської міської ради

34. Рибська Оксана Іванівна — вчитель української мови та літератури гімназії «Провесінь» Львівської міської ради

35. Романів Світлана Петрівна — вчитель географії ліцею № 93 Львівської міської ради

36. Синявська Ірина Миколаївна — учитель української мови та літератури ліцею № 51 імені Івана Франка Львівської міської ради

37. Смага Олександра Павлівна — вчитель української мови та літератури Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7

38. Согор Ярослав Тарасович — вчитель історії та предмету «Захист Вітчизни» Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7

39. Староста Наталія Олексіївна — вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 72

40. Стащук Галина Василівна — вчитель початкових класів початкової школи «Школа радості» Львівської міської ради

41. Степанова Леся Петрівна — вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи № 13

42. Талайло Віталій Іванович — вчитель історії та правознавства ліцею № 57 імені Короля Данила Львівської міської ради

43. Фацинець Іван Васильович — вчитель історії та предмету «Захист Вітчизни» ліцею міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради

44. Федека Ганна Андріївна — вчитель початкових класів ліцею імені Василя Симоненка Львівської міської ради

45. Филипів Уляна Михайлівна — вчитель початкових класів початкової школи «Джерельце» Львівської міської ради

46. Ханяк Ольга Тарасівна — вчитель англійської мови ліцею «Надія» Львівської міської ради

47. Чабан Катерина Миколаївна — вчитель інформатики ліцею № 70 Львівської міської ради

48. Шваєвська Оксана Мирославівна — вчитель української мови та літератури ліцею № 8 Львівської міської ради

49. Шеретько Софія Іванівна — вчитель англійської мови ліцею № 66 Львівської міської ради

50. Шкіль Оксана Степанівна — вчитель хімії ліцею № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради

51. Щепанська Наталія Миколаївна — вчитель історії навчально-виховного комплексу «Школа-садок «Софія» м. Львова

52. Янчишин Ірина Володимирівна — вчитель початкових класів Львівської загальноосвітньої школи І ступеня «Світанок»

53. Яськів Галина Миколаївна — вчитель хімії ліцею № 57 імені Короля Данила Львівської міської ради

54. Яцик Наталія Ігорівна — вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 97 м. Львова

55. Яцишин Марія Петрівна — вчитель іспанської мови навчально-виховного комплексу «Школа-садок «Софія» м. Львова

Заклади дошкільної освіти

1. Александрович Ірина Василівна — практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 130

2. Бачинська Світлана Іванівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 40

3. Бендина Галина Ярославівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 57

4. Боднар Олександра Семенівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 169

5. Будь Інна Вікторівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 167

6. Витрикуш Леся Веніамінівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 105

7. Гаврилова Валентина Романівна — музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 44

8. Гаєвська Руслана Володимирівна — вихователь — методист закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 180

9. Герус Галина Богданівна — практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу «Пізнайко»

10. Гордон Оксана Адамівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37

11. Гук Катерина Мирославівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 183

12. Гунько Людмила Ярославівна — музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 31

13. Дихта Олена Юріївна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок № 67

14. Добуш Світлана Петрівна — музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 133

15. Жеребна Ольга Михайлівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 30

16. Каленчук Наталія Романівна — практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 167

17. Коваль Анжела Олександрівна — вихователь-методист гімназії «Провесінь» Львівської міської ради (дошкільне відділення)

18. Коваль Галина Степанівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 179

19. Лепеха Лілія Петрівна — вчитель — дефектолог закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 38

20. Ломакіна Олена Євгенівна — музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу «Пізнайко»

21. Мік Наталія Миронівна — вихователь закладу дошкільної освіти (дитячий садок) № 135

22. Олійник Світлана Ярославівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 44

23. Попович Наталія Богданівна — інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 153

24. Сажина Світлана Володимирівна — практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 132

25. Сас Оксана Василівна — вихователь — методист закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 179

26. Свистун Тетяна Петрівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 39

27. Сидор Вікторія Юріївна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 39

28. Ситник Тетяна Павлівна- вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37

29. Стрілець Оксана Богданівна — музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу «Барвінок»

30. Суряк Любов Ярославівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 134

31. Тишик Галина Матвіївна — вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 44

32. Цепак Мар'яна Ігорівна — практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37

33. Шкварок Олена Григорівна — музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 44

34. Шуль Оксана Володимирівна — вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 160

35. Яцун Мар'яна Олександрівна — вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу «Барвінок»

Заклади позашкільної освіти

1. Безпалко Зоряна Степанівна — керівник гуртка Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова

2. Білоус Марія Йосипівна — керівник гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво»

3. Бомчик Андрій Степанович — керівник гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво»

4. Єсіпова Олександра Анатоліївна — керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини

5. Карайван Олександр Леонідович — керівник гуртка Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова

6. Кочергін Ігор Павлович — керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова

7. Павлишин Зоряна Михайлівна — керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості МЖК-1

8. Полюга Тетяна Володимирівна — керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Львова

9. Стінська Ганна Ярославівна — керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова

10. Шевченко Олена Мирославівна — керівник гуртка Дитячого центру туризму, спорту та екскурсій МЖК-1
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У притулку для бездомних у переддень Різдва за григоріанським календарем відбудеться Святкова Вігілія...
23-12-2019, 18:26  >>> 
Презентація дитячого екологічного проекту...
19-12-2019, 15:04  >>> 
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