Великі платники Львова за 11 місяців перерахували до місцевих бюджетів 65 млн грн плати за землю Суспільство | 23-12-2019, 18:01 0 120 З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, до місцевих бюджетів сплачено більше 65 млн грн плати за землю, що на 2 мільйони більше ніж очікувалось.

Порівняно з минулорічними надходженнями, цьогоріч сплата зросла на 19 млн гривень. Принагідно нагадуємо, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності, або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

