Сіянці з Брюхович купуватиме Європа Суспільство | 23-12-2019, 18:08 0 106 Державним підприємством "Львівський ЛСНЦ" підписано контракт на поставку лісових сіянців із закритою кореневою системою до Європейського Союзу. Це результат багаторічної праці лісівників Львівського ОУЛМГ на чолі з Анатолієм Дейнекою. Щира подяка депутатському корпусу ЛОР та голові Олександру Ганущину за їх розуміння та фінансову підтримку.



Велика вдячність колективу насіннєвого центру. Результат спільної праці - лісовий сіянець на ринок ЄС. Це підтвердження високої його якості та відповідності європейським стандартам. Без практичних навчань наших працівників в Латвії, Литві, Швеції, Польщі такого результату важко було б досягнути.Отож, відновлені ліси Львівщини, на які піде до 80% вирощеного в центрі садивного матеріалу, будуть продуктивні та біотично стійкі.



P.S. Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну!" (митр. Андрей Шептицький).



За інформацією ДП "Львівський ЛСНЦ"





